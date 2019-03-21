Оренбург, 21 марта, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку Юрия Берга, а врио губернатора Оренбургской области назначил Дениса Паслера. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM адвокат и активный общественник Владимир Тишин, «это однозначно лучше, чем кикбоксер», сравнивая политическую ситуацию в Оренбуржье и Калмыкии.

Kremlin.ru Денис Паслер

С точки зрения Владимира Тишина, Паслер — наиболее адекватный вариант назначения, поскольку он — не силовик и управленец с опытом в реальном секторе, он молод и ему есть что терять, поэтому в принимаемых решениях он должен быть осторожен и разумен.

Напомним, в 2012—2016 годы Паслер являлся председателем правительства Свердловской области.

«В то же время я скептик и думаю, что с приходом нового руководителя области налогов в Оренбуржье больше не станет — как мы кормили условную Москву, так и будем кормить, экономика наша зависит от экономики всей страны, а тут не в губернаторе дело, но точечные вопросы могут быть решены более решительно и справедливо, например в сфере пассажирских перевозок в муниципалитете, с отношением к бюджетным деньгам, как в случае с набережной Урала. Но я не думаю, что волшебным образом возродятся предприятия Орска, что область станет в одночасье реальным конкурентом тому же Екатеринбургу, — у нас всё сложнее», — сказал общественник.

Он выразил надежду на то, что новый руководитель окажется человеком амбициозным и инициативным, а регион перестанет быть «болотом». Тишин обратил внимание на то, что очень многое зависит от так называемого позиционирования региона, иными словами, сколько денег приходит назад в виде различных вспомоществований из федерального бюджета. Вместе с тем общественник сделал акцент на том, что переносить кальку с других субъектов РФ надо осторожно, учитывая особенности. Так, в Свердловской области более диверсифицированная экономика, в Оренбуржье же основу экономики составляет сельское хозяйство и огромные морально и физически устаревшие советские заводы в восточной зоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта Юрий Берг продал в отставку. На место врио главы Оренбургской области назначен Денис Паслер. С 2017 года он являлся председателем правления ПАО «Т Плюс».