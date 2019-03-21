Москва, 21 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Банк России активно пополняет золотом международные резервы. На 1 марта 2019 года стоимость монетарного золота в резервах составила $91 641 млн, или 19%, тогда как ещё год назад, на 1 марта 2018 года, данные цифры составляли $80 582 млн и 17,8% соответственно. В таких действиях нашего ЦБ есть смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

По его словам, на финансовых рынках в последнее время усиливаются серьёзные риски. Они нагнетаются «торговыми войнами» США, Китая, Европы, геополитической напряженностью, санкциями не только против России, но и относительно иных стран, удорожанием кредитования в мире, замедлением роста мирового ВВП, вплоть до возможности нового масштабного мирового кризиса.

«Усиливается вероятность неопределённости и турбулентности на рынках, в первую очередь развивающихся. Россия очень зависима от внешней конъюнктуры. В таких условиях традиционно жёлтый металл выступает как «защитный актив». Он обычно дорожает во время экономических катаклизмов, может дополнительно поддержать нацвалюту, сохранить резервы. Поэтому есть предпочтения вкладывать средства в металл, а не в иную валюту», — пояснил эксперт.

Золото для этого подходящий актив, поскольку имеет высокую стоимость, более ликвидно, чем иные металлы. Для нашего ЦБ важно и то, что оно добывается в России, здесь нет зависимости от импорта, покупается у отечественных предприятий, тем самым поддерживая их.

«Кроме того, не только Россия, но и, например, Китай, Турция, Иран скупают золото для уменьшения зависимости от доллара, снижая долларовые активы в своих резервах. Сокращать долю долларов, увеличивая удельный вес золота, для ЦБ РФ важно ещё и из-за опасности того, что антироссийские санкции США гипотетически могут ограничить расчёты в американской валюте и даже заблокировать долларовые счета резервов ЦБ.

При этом цена золота растёт и снижается с большой амплитудой в последние годы. В 2018 г. стоимость унции золота уменьшалась в первой половине года с пика $1366 к $1160 к августу. Но затем на усилении вышеуказанных рисков в мире золото дорожало до нынешнего уровня $1320», — пояснил Гойхман.

Что касается покупок золота гражданами, здесь есть немало ограничений, которые делают такие вложения малоперспективными. Если приобретать золото в слитках в банках, то на такие операции есть НДС 20%, который платится при покупке и не возвращается при продаже физическими лицами. Таким образом, могут быть прямые потери. Кроме того, слитки надо хранить, платить за это, есть опасность повреждений, хищений и пр.

«Ну и самое главное. Никто точно не скажет, что золото будет расти в цене. Выше 1366 долларов оно не было уже три года, и сейчас близко к этому пику. Даже если достигнет его, то это рост лишь на 3,5% от нынешнего уровня. Вклады, защищённые государством, дают в год в два раза больше.

Надо учитывать и то, что золото — не просто драгоценность, но и технологический металл, спрос и цены на который зависят, в том числе, от производственных потребностей. Но современные материалы всё чаще заменяют золото в электронике, радиотехнике, медицине и пр. Ведь, например, мало кто уже ставит золотые зубы. Соответственно, для обычных людей такие вложения могут быть убыточны. Так что «не всё то блестит, что золото», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота.

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