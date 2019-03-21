Красноярск, 21 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Пока власти Красноярского края продолжают восхвалять прошедшую в Красноярске зимнюю Универсиаду-2019, шуточная карикатура о Студенческих играх может обернуться наказанием для местных журналистов.

Скриншот с facebook.com Карикатура про Универсиаду, из-за которой могут наказать красноярское СМИ

Как стало известно сегодня, 21 марта, прокуратура Центрального района Красноярска начала проверку печатного издания «Проспект Мира» из-за карикатуры на Универсиаду. Об этом сообщает сайт Prmira.ru.

Как поясняют красноярские журналисты, в прокуратуру обратилась первый заместитель гендиректора дирекции Универсиады в Красноярске Юлия Безсалова. Она заявила о неправомерном использовании «Проспектом Мира» товарного знака игр в оформлении газеты.

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Издатель «ПМ» Илья Лабунский прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в декабре 2018 года был выпущен «шуточный номер», на обложке которой авторы показали, «каким Красноярск встречает Универсиаду».

«Фотографии этой обложки разошлись достаточно широко, а некоторые во властных кругах нашли в этом заказ против Универсиады. Говорят, метали громы и молнии в наш адрес. Но в публичное пространство это так и не вышло. И вот, Универсиада прошла, и начались активные действия по давлению на неугодных», — пишет Лабунский.

Он утверждает, что «товарный знак, разумеется, никто не использовал в том виде, который зарегистрирован».

Судя по опубликованному в «Фейсбуке» фото, на обложке газеты изображена собака, греющаяся у огня, разгоревшегося в баке под мостом. Официальным талисманом Универсиады-2019 является также собака — так называемая U-Лайка.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Молодёжь в компании символа Универсиады в Красноярске — U-Лайки

В исполнительной дирекции Универсиады приняли в работу запрос корреспондента ИА REGNUM с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Участник разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Победителем Студенческих игр, на подготовку и проведение которых потратили порядка 80 млрд, стала сборная России, завоевавшая 112 медалей. На втором месте оказалась Южная Корея с 14 медалями, на третьем — Япония с 13 медалями.

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Между тем власти края не скупятся на похвалы, говоря об Универсиаде. В частности, губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что «дух, атмосфера грандиозного праздника спорта, дружбы и молодости открыли всему миру прекрасное лицо Сибири». Также он заявил, что «всемирная Универсиада в Красноярске прошла на очень высокой ноте и завершилась триумфально».

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