Вашингтон, 21 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Ливан со своим первым официальным визитом, сообщает 21 марта Associated Press.

Gage Skidmore Майк Помпео

Целью визита дипломата будет побуждение властей Ливана к давлению на Иран через его союзника «Хезболлу», которая имеет серьезное влияние в стране.

«Мы уделим значительно времени переговорам с правительством Ливана по поводу угроз, исходящих от Ирана и «Хезболлы», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, отношения между Ираном и США стали ухудшаться после того, как к руководству в Белом доме пришел Дональд Трамп. Президент расторг ядерную сделку с исламской республикой, заключенную в 2015 году, и наложил на страну новые санкции.

Визит Помпео в Ливан является частью все той же политики, направленной на ослабления позиций Тегерана в регионе.