Киев, 21 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики сегодня, 21 марта, обсуждают заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что действующий посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых», которых попросила не преследовать.

Цитата из м/ф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Разговор с хозяином

«К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве вручила мне список людей, которых мы не должны были преследовать… Такое вмешательство в правосудие является недопустимым», — заявил украинский генпрокурор в интервью изданиюThe Hill.

Политолог Руслан Бортник утверждает, что заявление Луценко о «списке неприкасаемых» от Йованович — это своеобразная «ответка» команды нынешнего президента на обвинение в тотальной коррумпированности. Эксперт напоминает скандалы последнего времени — решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении, воровство в «Укроборонпроме», построение предвыборной «сетки» (схема скупки голосов на президентских выборах — ред.)

«Расчет на Банковой (в администрации Порошенко — ред.) делают на слабость фигуры Йованович в Госдепе (кадр эпохи Обамы) и надежду на то, что Трамп вцепится в это дело как возможность обвинить Клинтон и бывшую команду демократов в потворствовании украинской коррупции с целью победы на выборах», — анализирует ситуацию Бортник.

По словам эксперта, маркером того, станет ли «украинский план» американской игрой, станет реакция США на заявление Луценко. Диапазон тут широк, подчеркивает Бортник — от отзыва посла до уничтожения генпрокурора.

«К сожалению, государственного украинского интереса здесь нет — только клановые. Если бы Луценко был генпрокурором, то обязательно должен был бы сразу после получения списка возбудить дело по факту попытки вмешательства в деятельность органа госвласти, передать материалы МИД Украины, которым в свою очередь — вызвать на ковер посла США и объяснить несопоставимость такого рода пожеланий с дипломатическим статусом… А не молчать, а потом вбрасывать эту информацию в иностранных СМИ. Но таково качество нынешних украинских политических элит, к сожалению, и общая ситуация с суверенитетом», — резюмирует политолог.

Украинский политик Андрей Портнов заявляет, что «где-то» он такую ситуацию уже видел.

«Генеральный прокурор заявил, что посол США предлагала ему список тех, кого нельзя привлекать к уголовной ответственности. Учитывая, что я такое уже где-то видел, мой прогноз на ближайший месяц такой. Отмена американской визы, запрет на въезд США, синхронный сигнал в Канаду и Великобританию, потеря международной легитимности, резкое уменьшение дипломатических контактов, отмена предстоящих встреч и мероприятия, направленные на отставку», — заявил Портнов.

В Госдепартаменте США выразили мнение, что заявление Юрия Луценко — «откровенная фальсификация».

«Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после «революции достоинства» 2014 года», — сказал представитель Госдепа в интервью американским медиа.

В пресс-службе украинской генпрокуратуры подтвердили, что Луценко действительно дал интервью Hill. TV и информация о списке людей, которых нельзя преследовать — правда. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос украинских СМИ, почему только сейчас Луценко признался в этом, заявила:

«Потому что сейчас у него об этом спросили… В озвученном списке не две и не три фамилии, а больше, среди них — представители законодательной власти».