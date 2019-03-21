Москва, 21 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность рабочей недели в России составляет 40 часов при пятидневной рабочей неделе. На ее продолжительность влияет совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых факторов как объективного, так и субъективного характера. При благоприятном сочетании всех факторов отклонения, как правило, могут быть минимальными, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурлаки

По её мнению, в тех регионах России, где продолжительность рабочей недели самая высокая, скорее всего, минимальное количество предприятий с вредными и опасными условиями труда. К ним как раз относятся такие регионы, как Севастополь и Ставропольский край. А вот регионы, где больше предприятий с вредными и опасными условиями труда, имеют продолжительность рабочей недели меньше — Мурманская область, республика Коми.

«Конечно, на продолжительность рабочей недели влияют и технические, организационные факторы. И можно только предположить, что в регионах с лучшей организацией труда, технической оснащенностью и продолжительность рабочей недели выше», — считает эксперт.

Также немаловажным фактором, который объясняет в том числе более короткую рабочую неделю женщин, является численность детей, так как в основном женщины берут больничные листы по уходу за больными детьми. И, например, в республике Коми, где одна из самых низких продолжительность рабочей недели, численность лиц, моложе трудоспособного возраста, составляет 20,3%, в то время как в среднем по России этот показатель находится на уровне 18,6%.

«Но представлены только официальные данные, которые учитывает статистика. На самом деле картина может быть совсем другой, если учесть все переработки, которые существуют, но не оформляются официально и, соответственно, не учитываются», — отметила Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в III квартале 2018 года в России средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения трудоспособного возраста составляла 37,1 часа.

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