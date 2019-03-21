Южно-Сахалинск, 21 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Капитальный ремонт 600 многоквартирных домов и 200 дворов планируется осуществить в Сахалинской области до конца 2019 года. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, 21 марта заявил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

В программу благоустройства городской среды также включены установка 250 детских и спортивных площадок и ремонт 1,5 тысячи подъездов.

Как подчеркнул Валерий Лимаренко, при проведении всех работ необходимо обязательно учитывать мнение жителей. Глава региона обратил внимание на существующие недостатки городской среды в муниципалитетах области — по его мнению, она не отвечает запросам сахалинцев.

В настоящее время в регионе ведётся благоустройство 20 общественных пространств, в том числе — набережная Рогатки в Южно-Сахалинске.

В правительстве Сахалинской области напомнили, что жители могут выбрать или предложить проекты для включения в программу строительства и реконструкции. Для этого создан специальный Интернет-портал инициативного бюджетирования, а с 25 февраля по 22 марта проводятся общие встречи в рамках проекта «Развитие территорий».

Как сообщалось ранее, в ближайшие шесть лет в рамках реализации национального проекта в России будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета 12 февраля заявил, «в этой работе нужно опираться на лучшие мировые практики и собственный опыт, в том числе на опыт Москвы, Казани, других наших городов, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу». Он также попросил уделить особое внимание благоустройству городских окраин.

«Так называемые спальные районы должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и так далее. Но и общественные пространства должны быть человеческие: современные и отвечающие требованиям сегодняшнего дня», — сказал Владимир Путин.