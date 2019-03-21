Калуга, 21 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Калуге вынесен приговор ранее судимому 38-летнему гражданину Таджикистана за преступление в отношении детей. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Марина Лакина.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года подсудимый выполнял строительные работы в одном из частных домов Калуги, где познакомился с тремя соседскими девочками 7 и 8 лет. Сначала мужчина играл с детьми в мяч и угощал конфетами, а затем предложил посмотреть строящийся дом. Оказавшись с детьми наедине, мужчина несколько раз умышленно обнажался перед ними и высказывал непристойные предложения. О произошедшем девочки рассказали родителям. Злоумышленник скрылся.

В ходе следственно-оперативных мероприятий личность мужчины удалось установить. В начале июня 2019 года сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Московской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в следственные органы Калужской области поступило заявление матери девятилетней школьницы из Обнинска о том, что неустановленный мужчина совершил в отношении её ребёнка развратные действия. Преступником оказался 57-летний житель Обнинска. Мужчина был задержан. На допросе он подтвердил совершение действий сексуального характера, пояснив, что занимался этим и в других местах Обнинска в разные годы.