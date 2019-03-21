Москва, 21 марта, 2019, 15:31 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с известной российской певицей Юлией Началовой. Вначале состоялась панихида в траурном зале — она прошла при участии родственников и друзей артистки. По их просьбам, фото‑ и видеосъёмка в зале были запрещены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Салтыков на церемонии прощания с Юлией Началовой

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Филипп Киркоров на церемонии прощания с Юлией Началовой

Дарья Антонова ИА REGNUM Катя Лель на церемонии прощания с Юлией Началовой

На церемонии присутствовали близкие друзья Юлии Началовой — певица Ольга Кормухина и певец Александр Панайотов, а также известные представители российской эстрады: Влад Топалов, Катя Лель, Зара, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Владимир Лёвкин,Бари Алибасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Бари Алибасов на церемонии прощания с Юлией Началовой

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Хоронили певицу в её любимом платье, которое сама артистка называла счастливым, рядом с могилой российского журналиста Игоря Малашенко. Юлии Началовой было 38 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анна Исаева (пиар-директор Юлии Началовой

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Песков на церемонии прощания с Юлией Началовой

Напомним, сообщения о срочной госпитализации российской певицы появились 11 марта. У Началовой резко поднялся уровень сахара в крови, а её состояние оценивалось медиками как крайне тяжёлое. 12 марта её ввели в состояние искусственной комы, а 16 марта артистка скончалась от сердечной недостаточности и отека головного мозга. Известно, что певица страдала рядом заболеваний, среди которых подагра и диабет второго типа.