Иерусалим, 22 марта, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Дела в Израиле в целом идут хорошо, но вот происходящее во время предвыборной гонки внушает тягостные чувства. О способе выборов и назначений руководства страны рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Авторитет демократии падает во многих развитых странах всё быстрее, более половины (согласно исследованиям) жителей демократических стран не считают свои правительства действующими в их интересах и полагают, что их голос не важен для политических решений. Такого низкого уровня доверия к демократии не наблюдалось уже 30 лет, причем удручающая картина имеет место и в странах с успешными лидерами. Происходящее очевидно порочно, когда люди, в пылу предвыборного спора, суетятся в борьбе за власть, соревнуясь в умении переврать и перекричать. Да, побеждают и при таком способе эффективные, но этого недостаточно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преуспевает — но, если слушать его политических оппонентов, не делает вообще ничего ответственного и полезного, а правящая партия Ликуд в ответ стремится изобразить в черном цвете конкурентов. В оппозиционной партии состоят три бывших начальника Генштаба, включая одного, бывшего при Нетаньяху министром обороны. И спор их не рождает истину, да и сам подобный способ отбора руководителей явно не повод для гордости. Оно, конечно, не тоталитаризм, но почему бы и не подумать о лучшем? Довод Черчилля, что все остальные системы еще хуже, не повод отказаться от стремления исправить положение, при котором выбирать приходиться наименее неприятный вариант из неприятных. Даже реформирование системы могло бы создать вариант как минимум терпимый, а то и весьма пристойный. Так если сделать паузу — и осмотреться, что мы увидим?

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