Москва, 21 марта, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупу автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, соответствующий законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, Госдума отклонила в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Мерседес

В законе о госзакупках предлагалось ввести запрет на осуществление закупок (в том числе заключение договора аренды), последующее техническое усовершенствование, модернизацию, переустройство транспортного средства категории «А», «В», цена которого, цена договора аренды которого, общая стоимость после технического усовершенствования, модернизации, переустройства которого превышает 2 млн. рублей.

Сейчас постановлением правительства РФ максимальная предельная цена приобретения транспортных средств установлена в размере от 1,5 до 2, 5 млн рублей, отметил профильный комитет Госдумы по экономполитике.

«Нельзя регламентировать все: автомобили, кофе, туалетную бумагу. Нужно говорить о воспитании, убеждении», — заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы Александр Максимов («Единая Россия»).