Барнаул, 21 марта, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае на сегодняшний день зарегистрировано не 80, а семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве после того, как алтайский доктор Игорь Червяков, комментируя ИА REGNUM информацию руководителя национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ Нины Тихоновой о выявленных с начала 2019 года в России более 870 случаях кори, заявил о выявлении около 80 случаев заболеваемости в Алтайском крае.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На прием к врачу

«По официальным данным Роспотребнадзора Алтайского края, в регионе зарегистрировано семь лабораторно-подтвержденных случаев заболевания корью. В настоящее время специалистами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Определён круг контактных, и из их числа выявлены подлежащие прививкам, организованы и проведены прививки, проводится медицинское наблюдение за контактными лицами», — сказано в официальном ответе.

Также известно, что 20 марта 2019 года в Алтайском крае было проведено краевое видеоселекторное обучение медицинских работников по вопросам организации и проведения противоэпидемических мероприятий по кори, клинике, диагностике, лечению кори.

Напомним, ранее руководитель национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ Нина Тихонова отмечала, что с начала 2019 года в Москве и Подмосковье заболел корью 401 человек, во Владимирской области — 63 человека, в Дагестане — 53, в Новосибирске — 50, в Ивановской области — 43, в Свердловской области — 23.

Что касается заболеваемости корью в Алтайском крае, то, по данным регионального Роспотребнадзора, все семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью связаны с завозом из Москвы и зарегистрированы среди взрослых.