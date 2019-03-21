Киев, 21 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Вице-спикер Верховной Рады Украины, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид призвала президента Украины Петра Порошенко уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом Сыроид заявила 21 марта в кулуарах Верховной Рады, комментируя слова Луценко о получении списка «неприкасаемых» от посла США Мари Йованович.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Юрий Луценко должен быть немедленно уволен с должности генерального прокурора. Такое представление должен был бы внести президент Украины, поскольку то, что сделал Юрий Луценко подрывает, к сожалению, доверие между двумя нашими странами и двусторонние отношения между правительством США и Украиной. Президент Порошенко везде декларирует, что он великий дипломат, что он работает для получения международной поддержки. При условии той угрозы, которую для него создал Юрий Луценко, должно быть немедленно внесено представление об отставке Луценко с должности генпрокурора», — считает Сыроид.

По её словам, действия Луценко якобы привели к «чрезвычайной ситуации», поскольку генпрокурор хочет «подорвать двусторонние отношения» между Киевом и Вашингтоном.

«Почему он это сделал? Это говорит о неспособности человека к критическому мышлению или это был умысел, чтобы подорвать двусторонние отношения… Если Петр Порошенко скажет уволить генерального прокурора, то они его уволят. Для этого можно и внеочередную сессию собрать, было бы желание… Сегодня у нас чрезвычайная ситуация. Это вопрос наших внешних отношений, это вопрос нашей национальной безопасности, потому что США — тот партнер, который стоит с нами плечом к плечу в вопросе поддержки нашей территориальной целостности не словом, а делом. Сегодня подрывать доверие правительства США к Украине — это последнее, что мог бы сделать любой человек, который находится на официальной должности», — считает Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в интервью изданию The Hill генеральный прокурор Украины Луценко заявил о получении от посла США Мари Йованович списка «неприкасаемых», которых попросила не преследовать. Он назвал «недопустимым» вмешательство посла в правосудие.

«К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве вручила мне список людей, которых мы не должны были преследовать… Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не остановят меня от уголовного преследование за совершенное преступление», — заверил Луценко.

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии «ВВС Украина» уточнила, что список «неприкасаемых», который ему передала Йованович, содержал фамилии народных депутатов.

Кроме того, посольство США на Украине заявило, что заявление Луценко «не соответствуют действительности, а их целью является ослабить репутацию посла Йованович». Отмечается, что обвинения в адрес представителей США «являются проявлением коррупции», передает «ТСН».