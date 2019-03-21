Сочи, Краснодарский край, 21 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Японии зацвела сакура, что означает начало праздника любования ее цветами. В этом году у жителей Сочи появилась возможность отметить его вместе с японцами, передает ОТР.

yamato_people Сакура

В городском дендрарии тоже зацвела сакура. Но если японская вишня распустилась на 4 дня позже, то в России почти на месяц раньше обычного.

В Сочинском дендрарии растут 15 ее видов. Первыми расцвели сорта Хиган, Арияки и Широфюген. Последняя особенно нравится посетителям парка, поскольку ее цветы напоминают зефир.

По словам посетителей дендрария, цветение вишни для них символизирует окончательное наступление весны.

В Японии сезон цветения сакуры официально объявляют открытым после того как на специальном контрольном дереве в Токио распускается не менее пяти бутонов. Цветы обычно держатся около недели. Быстрое опадание лепестков символизирует хрупкость и мимолетность красоты — вот почему японцы предпочитают в эти дни оставить все дела и посмотреть на сакуру.

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