Киев, 21 марта, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Газпром уведомляет своих клиентов о необходимости искать другие варианты поставок, чтобы не нести ответственности в случае, если договор с «Нафтогазом» не будет продлен, одновременно Украину вынуждают подписать прямой контракт о поставках, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 марта, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления руководителей «Нафтогаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщалось ранее, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что Газпром начал уведомлять соседние с Украиной государства о том, что с начала 2020 года прекратит транспортировку газа через территорию Украины. Договор между Газпромом и «Нафтогазом» о транзите перестает действовать в конце 2019 года, и он пока не продлен.

«Газпром уведомляет своих клиентов, чтобы они искали другие варианты поставок. И, таким образом, подстраховывается на тот случай, если договор с «Нафтогазом» не будет подписан, чтобы не нести ответственности. То есть в Газпроме допускают, что договор продлен не будет.

Одновременно Украину вынуждают подписывать прямой контракт о поставках газа для собственных нужд, а не «реэкспортировать» его из Словакии, как это происходит в последние годы.

Если Украина не будет закупать газ для себя, ее ГТС придет в негодность, потому что для поддержания системы нужны минимальные объемы. И тогда Украина даже не сможет переводить газ из одного региона в другой.

Раньше Газпром закрывал глаза на эти «словацкие» схемы, но теперь ему нужно иметь обе трубы, и украинскую и турецкую, для поставок газа в эту часть Европы. Тогда он сможет маневрировать, выбирая более выгодный канал поставок. Для этого нужно, чтобы обе трубы работали — а для этого, в свою очередь, требуется контракт о поставках на Украину», — отметил Дмитрий Кумановский.