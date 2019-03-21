Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Тем временем эвакуация людей из других общественных зданий Северной столицы, начавшаяся утром 21 марта, продолжается.

Как сообщалось, сотрудники Эрмитажа получили электронные письма с угрозами от неизвестных злоумышленников. Сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии закрыли музей для доступа и вывели людей из Зимнего дворца и смежных с ним зданий, а также из Главного Штаба, где находится часть экспозиций Эрмитажа. После проверки, в ходе которой никаких опасных предметов и веществ не найдено, музей вернулся к штатной работе.

Аналогично ничего опасного не найдено и в Исаакиевском соборе, одном из самых популярных музеев Петербурга.

«Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» открыт для посещения и работает в обычном режиме», — говорится в сообщении на сайте музея.

Однако угрозы в отношении общественных зданий Петербурга продолжают поступать.

Читайте также: Петербургские школы, вузы и больницы вновь эвакуируют

Так, по сообщениям очевидцев в соцсети, за последние два часа людей пришлось эвакуировать из нескольких гипермаркетов «Лента», ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе, спортивного центра FitnessHouse и магазина «Пятёрочка» на проспекте Наставников в том же районе, ТРК «Жемчужная Плаза» в Красносельском районе Петербурга и ряда других объектов.

Ранее эвакуацию пришлось провести из целого ряда школ, вузов, больниц и торговых центров.