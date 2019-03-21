Оренбург, 21 марта, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области 21 марта произошло политическое событие, которое давно прогнозировали. Юрий Берг досрочно сложил полномочия губернатора, а врио главы региона назначен варяг Денис Паслер. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM экс-депутат оренбургского Горсовета 2004−2010 годов Виталий Соколов, состоявшееся назначение внушает осторожный оптимизм.

stevepb Отставка

«Во-первых, Денис Паслер из Екатеринбурга, а там совершенно иной подход к оценке ситуации и решению вопросов. Во-вторых, он имеет опыт руководства именно правительством, что тоже немаловажно.

Мог ли остаться Берг? Я не знаю всех раскладов кремлёвских мудрецов, но по мне — не приведи Господь, ибо, даже сильно напрягаясь, трудно вспомнить его какие-то действительно заслуги, и, судя по отзывам в соцсетях, я не понимаю о какой «колоссальной поддержке» он говорит», — сказал Виталий Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта Юрий Берг подал прошение об отставке, а президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу. Комментируя своё решение, Берг обратился к оренбуржцам:

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей».

Напомним, что Юрий Берг руководил регионом с 2010 года. Весной 2014 года Юрий Берг также просил о досрочной отставке. Просьба была удовлетворена, но, по сути, губернатор остался на руководящем посту, поскольку президент назначил Юрия Берга врио главы области. В сентябре 2014 года Берг набрал 80,28% голосов при явке в 44,15%.

Сегодня, 21 марта, после отставки Берга врио главы Оренбуржья назначен Денис Паслер. Он родился в Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года являлся председателем правительства Свердловской области. 4 апреля 2017 года Денис Паслер был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».