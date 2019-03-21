Улан-Удэ, 21 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Распространённая властями Бурятии информация о том, что «Дальневосточный гектар» в республике нельзя будет получить в сакральных местах и в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала, не означает, что опасности для озера нет, считает учёный, председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза Виталий Рябцев.

vendis_an Байкал

«К сожалению, заявление властей о невключении ЦЭЗ Байкала в программу «Дальневосточный гектар» совершенно не успокаивает. Дело в том, что там конкретно указывается такой пункт, что в запретную зону выделят территории ЦЭЗ Байкала, не подлежащие раздаче в виде «Дальневосточного гектара», только после того, как будет проведена актуализация федерального законодательства. А именно сейчас и ведётся эта сама актуализация. Речь идёт об актуализации закона «Об охране озера Байкал». Есть очень большая вероятность, что в рамках этого процесса новые поправки узаконят резкое сокращение площади ЦЭЗ Байкала. Возможно, столь же резкое, как и год назад с Водоохранной зоной — в 10 раз. И, таким образом, миллионы гектаров, которые сейчас не могут быть розданы, так как защищены ЦЭЗ, после этой «актуализации» окажутся доступными для раздачи в рамках «Дальневосточного гектара», — подчеркнул Виталий Рябцев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его словам, вероятность такого исхода в настоящее время существует.

«К сожалению, мы не видим, что именно сейчас делают реформаторы законодательства касаемо Байкала. Нет никаких предварительных данных об итогах этой работы. Но по ранее звучащим разговорам о том, что якобы местному населению из-за экологических ограничений невозможно жить и работать, можно сделать вывод, что именно по границам и режиму ЦЭЗ и будет нанесён серьёзный удар», — резюмировал иркутский учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в распоряжение о сокращении границ Водоохранной зоны (ВЗ) озера Байкал. Таким образом, площадь ВЗ значительно сократилась — до 200 метров, из неё исключили населённые пункты.

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В ноябре 2018 года Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Соответственно, на эти регионы теперь распространится программа «Дальневосточный гектар», действующая в ДФО. И хоть власти Бурятии заверили, что «гектар» нельзя будет получить в сакральных местах и в ЦЭЗ Байкала, некоторые экологи сомневаются, что ЦЭЗ устоит.

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