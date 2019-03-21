Калуга, 21 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Калуге 20 марта состоялась отчётная конференция территориальной общины «Театральная площадь». В конференции приняли участие председатель ТОС — глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович и представители Городской управы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги переизбран председателем территориальной общины

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов представил собравшимся доклад, посвящённый итогам работы ТОС за отчётный период.

За прошедшие годы на территории общины был проведён капитальный ремонт двух многоквартирных домов — №92б и № 76 по улице Кирова, было заменено 10 лифтов. В 2019 году на территории ТОС планируется ремонт фасада дома №92б по улице Кирова и капитальный ремонт канализации дома №118 по улице Суворова. В доме №25 по улице Кирова запланирован капитальный ремонт системы центрального отопления, кровли и фасада. Дом №69 по улице Ленина включён в план капитального ремонта на 2020 год.

Более двадцати дворовых территорий были охвачены работами по благоустройству.

С 2015 по 2018 годы на территории ТОС были выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий и межквартальных проездов домов №№25, 43, 47, 74 по улице Кирова, дома №67 по улице Дзержинского, домов №№15, 19 и 49 по улице Тульской. Была заасфальтирована дворовая территория и обустроены парковочные карманы в районе дома №154 к. 1 по улице Суворова, появились парковочные карманы и возле дома №142 по улице Суворова. Во дворе дома №13б по улице Тульской был установлен детский игровой комплекс, а во дворе дома №120 по улице Суворова — уличные тренажёры. Детский игровой комплекс и тренажёры также были установлены во дворе дома №47 по улице Кирова.

В 2019 году планируется благоустройство дворовых территорий домов №80 и 82 по улице Ленина.

Члены территориальной общины вели активную работу по санитарной очистке и озеленению территорий, принимали участие в городских акциях «Калужские дворы», «Мой город, мой двор, моя семья», участвовали в конкурсах «Лучший ТОС» и «Калуга в цвету». Регулярно проводились праздники дворов.

«За отчётный период на территории общины была проведена большая работа, на славу потрудились и активисты ТОС, принимая участие в благоустройстве и озеленении, контролируя работу подрядчиков, оказывая содействие городским властям, — отметил Александр Иванов. — Достигнутые результаты ещё раз подтверждают, что территориальные общины являются надёжным фундаментом местного самоуправления».

В ходе заседания были намечены планы дальнейшей работы.

«Впереди у нас много работы, в апреле начинается месячник по благоустройству, необходимо будет провести субботники по уборке территорий, — рассказал Александр Иванов. — Летом будут проводиться работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Городская среда», капитальный ремонт многоквартирных домов, также будет продолжена работа по озеленению».

«Мне нравится, как развивается наш город, на территории общины была проведена большая работа, многое было сделано в части благоустройства и озеленения дворов, ремонта жилого фонда, — заявил член совета ТОС, Почётный гражданин города Калуги Феликс Бусол. — ТОС работает в тесном контакте с подразделениями Городской управы, что позволяет оперативно решать многие проблемы в сфере ЖКХ. В частности, жильцов моего дома — № 120 по улице Суворова в настоящее время беспокоит состояние крыльца, уверен, что с помощью общины мы сможем решить эту проблему».

«Жителей нашего дома удручало состояние подъездов, мы решили взять инициативу в свои руки: выбрали домовой совет, определили приоритеты и добились хороших результатов — подъезды преобразились, — рассказала старшая по дому №70 по улице Кирова Аида Харитончик. — Очень многое зависит от активности жителей, от их желания навести порядок в своём доме, своём дворе, своём микрорайоне, готовности сообща решать проблемы и менять жизнь к лучшему. Территориальная община как раз и помогает консолидировать усилия жителей, объединить их, позволяет наладить взаимодействие с городскими властями, что приносит свои плоды».

Глава городского самоуправления отметил необходимость вести активную разъяснительную работу с жителями по вопросу перехода на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть». Переход на прямые платежи позволит исключить лишних посредников в лице управляющих компаний, тем более, что прокуратурой были выявлены нарушения в работе 30 из них.

Начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович отметил, что на территории ТОС расположено большое количество старых домов, что порождает немало коммунальных проблем, кроме того далеко не все управляющие компании добросовестно относятся к своей работе. В отношении двух управляющих компаний, работающих на территории общины, ведётся процедура лишения лицензии. Это управляющие компании «Жилсервис плюс» и «Калужский дом». Алексей Дулишкович призвал жителей тщательно подойти к вопросу выбора новых управляющих компаний. Собравшимся были даны подробные разъяснения по насущным вопросам в сфере ЖКХ.

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов рассказал о криминальной обстановке на территории Калуги.

За два месяца 2019 года в городе было совершено 967 преступлений, раскрываемость составила 64%. Значительную часть преступлений составляют кражи и мошенничества, очень часто жертвами преступников становятся пожилые люди.

Вадим Мартынов сообщил, что сотрудниками калужской полиции недавно были задержаны члены преступной группы, совершавшие кражи из квартир, представляясь работниками коммунальных служб. Начальник городской полиции призвал активистов ТОС незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях правонарушений, также жителям были даны рекомендации как не попасть на уловки мошенников.

Работа председателя территориальной общины получила положительную оценку и была признана удовлетворительной. Александр Иванов был переизбран по пост председателя общины, также был переизбран совет ТОС в количестве 12 человек.

Александр Иванов поблагодарил членов совета ТОС за плодотворную работу и вручил активистам почётные грамоты.