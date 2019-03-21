Волгоград, 21 марта, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Депутаты Волгоградской областной думы 21 марта поддержали постановление о сложении депутатских полномочий Гасана Набиева, сообщили в пресс-службе облдумы.

geralt Конец карьеры

Ранее Гасан Набиев написал заявление о сложении депутатских полномочий с 14 марта. Парламентарии рассмотрели личное заявление депутата и поддержали его решение о досрочном уходе в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе заседания Волгоградской областной думы депутат от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс. После скандала Набиев был исключен из партии «Единая Россия».

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