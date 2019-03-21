Барнаул, 21 марта, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Рассматриваемый Госдумой в третьем чтении законопроект, который устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат, содержит в себе все элементы предложения президента по изменению материального обеспечения пенсионеров, высказанного в послании 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя заявление первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева о том, что пенсии пересчитают не всем пенсионерам:

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Социальная доплата, о которой говорилось с трибуны, положена тем неработающим пенсионерам, размер материального обеспечения которых не дотягивает до прожиточного минимума. Соответственно, сама задача этой части послания изначально ставилась только для этой части пенсионеров. Из смысла озвученного президентом следует, что индексация пенсии и индексация ЕДВ должна прибавляться к прожиточному минимуму пенсионера. То есть материя законопроекта полноценна относительно поставленной задачи и не сужает озвученный посыл.

Если говорить о справедливости и помечтать, то необходимо стремиться к принятию решения о том, что не только к прожиточному минимуму прибавлять индексацию по ЕДВ, а всё индексированное ЕДВ прибавлять к прожиточному минимуму. Но это вопрос светлого и справедливого будущего. В настоящих условиях проведение такого решения оцениваю как маловероятное».

Напомним, ранее о том, что пенсии пересчитают не всем, а только тем пенсионерам, кто недополучил выплаты, заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев («Единая Россия»). Он пояснил, что пересчитаны будут только пенсии тех, кто недополучил деньги в первые месяцы 2019 года.