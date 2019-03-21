Москва, 21 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Главная финансовая новость — это итоги заседания Федеральной резервной системы США, которая привнесла на международный валютный рынок широкомасштабное ослабление американской валюты. Доллар США 20 марта после 21:00 по мск упал на 1%, до 63 рублей 70 копеек, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Участники торгов, конечно, ждали от американского регулятора «мягкой» риторики, но чтобы ФРС настолько «смягчилась» над рынками, было маловероятным. Так что рубль, подкрепившись новыми победами российского Минфина РФ на долговом рынке, приближением пика налоговых выплат и ростом цен на нефть, пошел в наступление», — пояснил эксперт.

На сегодня, 21 марта, не запланировано событий, которые могли бы заслонить собой эффект новых вводных от Федеральной резервной системы.

«Поэтому крайне вероятно, что американский доллар 21 марта в течение дня так и останется под давлением в диапазоне 63,40−64,20. Для евро день пройдет немного легче, в диапазоне 72,50−73,50», — считает Быков.

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