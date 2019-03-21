Калуга, 21 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В продукции восьми предприятий Калужской области были выявлены нарушения технических регламентов Таможенного союза, а именно — наличие в молочной и мясной продукции бактерии группы кишечной палочки и патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. Об этом 21 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области.

Rsn.kaluga.ru Лабораторный контроль.

На данных предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля. Отбор проб в таком режиме осуществляется от 10 партий товаров, в течение трёх месяцев. Лабораторные исследования проводятся по показателям, по которым было выявлено несоответствие. Усиленный лабораторный контроль позволит оценить эффективность мер, принятых предприятием в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.

Между тем, в ведомстве не сообщили, в продукции конкретно каких восьми мясных и молочных предприятий региона были обнаружены серьезные нарушения.