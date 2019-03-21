Москва, 22 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, во всём мире отмечают День таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Лондонское такси «Austin FX4» (кэб)

Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского tax («плата») и греческого metron («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые лондонские такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который сейчас считается традиционным для таких автомобилей, появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу. Он принимал подержанные автомобили в счет уплаты за новые, перекрашивал их в желтый цвет и использовал в качестве такси. Такие яркие машины легко было заметить на улицах города, поэтому вскоре все таксомоторные компании последовали примеру Хертца.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, этот клетчатый символ позаимствовали у популярной в 1920-е годы компании Checker Taxi of Chicago. Первое слово в названии переводится как «шашки». По задумке, оно должно было ассоциироваться с флагом с шашечным узором, который является символом финиша в автогонках, и подталкивать клиентов к мысли о скорости передвижения.

В России первые такси появились в 1907 году. Спустя пять лет столичный таксопарк насчитывал 230 автомобилей, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако после Октябрьской революции такси прекратило своё существование и возродилось лишь в 1925 году благодаря постановлению коммунхоза Моссовета. Именно этот день российские таксисты считают днем рождения современного российского такси и наряду с Международным днем такси отмечают его как свой профессиональный праздник.