Нью-Дели, 21 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Засекреченный байк KTM 390 Adventure сфотографировали в Индии, 21 марта сообщается на сайте CarAndBaike.

CarAndBaike KTM 390 Adventure

Первые шпионские снимки мотоцикла впервые были сделаны еще в 2017 году, и вот появилось новое изображение байка, который тестируются в Индии. Хоть байк и в камуфляжной форме, но видны многие детали. Дизайн новой модели будет соответствовать более крупным мотоциклам 1290 Adventure и 790 Adventure в линейке бренда. Байк опирается на новую раму Trellis, состоящую из двух частей, которая используется совместно с новым 390 Duke. У новинки высокое ветровое стекло и поднятый руль. Сиденье шире, в отличие от текущего набора предложений KTM.

Дебют модели планируется к концу 2019 года.

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