Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Дифференцированный подход к продажам алкоголя — верный шаг, но прежде чем его совершать, нужно добиться соблюдения уже действующих правил, иначе новые законы лишь увеличат базу для коррупции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 марта, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу Минздрава о продаже крепкого алкоголя с 21 года.

Василий Максимов. По примеру старших (фрагмент). 1864

Как сообщалось ранее, Минздрав опубликовал проект соответствующего закона. Предлагается запретить продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года, а также законодательно закрепить право продавца требовать предъявления документа, подтверждающего возраст.

«Дифференцированный подход к продажам алкоголя — это правильно. Такое разделение используется во многих странах. Хорошо, что наши институты исполнительной власти к этому пришли.

Тем не менее в перспективы данного закона мне слабо верится. У нас и так одно из самых жестких в мире законодательств в части ограничения продажи алкогольной продукции. И одновременно — один из самых высоких в мире уровней потребления суррогатов.

Жесткость законов не мешает бутлегерам, к примеру, продавать нелегальный алкоголь в интернете. Сначала нужно привести исполнительскую культуру на должный уровень и только после этого вводить новые ограничения. В противном случае новые законы лишь расширяют коррупционную базу», — отметил Максим Черниговский.