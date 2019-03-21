Москва, 21 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Доллар 20 марта получил «удар в спину» от Федеральной резервной системы США — регулятор сдается под напором президентского давления и решает продлить паузу в череде повышений процентной ставки, похоже, на весь 2019 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Это следует из комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Трамп и раньше ругал Монетарный комитет и Пауэлла лично за слишком жесткую денежно-кредитную политику и дорогой доллар. Теперь, по всей видимости, Белому дому удалось достичь желаемого и приостановить ужесточение ДКП.

«Доллар закономерно оказался под давлением и снизился к минимумам начала февраля в паре с евро. Валюты развивающихся стран на таком фоне получили возможность резко подорожать, это отлично видно по динамике рубля», — отметила эксперт.

По её мнению, рубль крепнет, потому что доллар слаб, а не потому, что российская валюта внезапно стала крайне привлекательной и устойчивой. Дополнительную опору рублю дает более-менее дорогая нефть, которая сумела обновить пики года и торгуется в четверг днем по $68,58.

«Несколько дней доллар останется под давлением за счет рыночных эмоций, но затем на рынке начнутся покупки иностранной валюты, пока есть возможность приобрести ее дешево.

При оптимистичном сценарии для россиян доллар до конца марта может ослабнуть до 63 руб., при нейтральном — американская валюта останется в коридоре 63−65 руб. Решение Банка России по ключевой ставке 21 марта не окажет принципиального влияния на изменение курса рубля», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5% годовых.

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