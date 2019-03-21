Тюмень, 21 марта, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа обсуждают сотрудничество субъектов в плане мусоропереработки. Кооперация в утилизации твёрдых коммунальных отходов, по признанию экспертов, вопрос непростой, но экономически целесообразный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Стратегия пространственного развития страны до 2025 года стала толчком для межрегионального экономического сотрудничества между субъектами Уральского федерального округа. Предложение губернатора Тюменской области Александра Моора о создании всеуральского кластера по мусоропереработке, прозвучавшее на Совете глав субъектов УФО 15 марта, нашло отклик на уровне региональных правительств. И, как отметил Моор, доходы от реализации вторсырья будут учитываться при принятии тарифных решений в дальнейшем. Это выгодно и населению регионов.

В территориальных схемах обращения с отходами регионов Урала отражены мусороперегрузочные и сортировочные заводы. Полпред президента России в УФО Николай Цуканов отметил, что в Уральском федеральном округе, который совпадает с Урало-Сибирским макрорегионом, ежегодно образуется около 3 млн тонн твердых коммунальных отходов, а перерабатывается 6−8%. Утилизация сотен тонн вторсырья, а его как минимум должно быть через пять лет 60%, — в планах. На сегодня в федеральном округе нет ни одного современного мусороперерабатывающего завода. К 2024 году предусмотрено строительство маломощных пунктов переработки отходов только в Свердловской области и на Ямале.

«Создание инфраструктуры по переработке вторсырья требует значительных инвестиций, необходимых площадей, удовлетворяющих геологическим, экологическим и другим требованиям. Это сложная задача, но решать ее нам необходимо», — поддержал идею тюменского губернатора Николай Цуканов.

Идея перерабатывать стекло в одном регионе, а батарейки в другом — весьма конструктивна, отмечают эксперты.

По информации Znak.com, идея всеуральского кластера по переработке мусора на сегодня интересна четырём уральским регионам из шести — Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областям.

Начальник управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков заявил информационному агентству, что подобные проекты потребуют «синхронизации территориальных схем по обращению с отходами» всех регионов-участников, иначе дороги будут затраты на логистику.

«Но есть еще нюанс. На эту схему должны пойти региональные операторы, а это коммерческие структуры, со своей программой развития и инвестиций. В нашем регионе работает три регоператора, и у всех логистическая ситуация разная, объемы разные. Привести все интересы к общему знаменателю будет непросто», — отметил Виталий Безруков.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов признаёт необходимость совместных действий регионов по созданию переработки отсортированных фракций (стекла, бумаги, батареек, пластмассы). И сообщает, что кооперация в данном направлении предусматривалась и ранее.

«Строительство таких заводов и цехов в каждом отдельно взятом регионе бывает, порой, нецелесообразно ввиду небольших объемов перерабатываемой фракции. В рабочем варианте центр по переработке батареек планируется организовать в Челябинской области. Там есть соответствующее производство уже сейчас. По стеклу — это Свердловская и Тюменская области. Пластик перерабатывает каждый регион самостоятельно. Его объём достаточен для этого», — сообщил Николай Смирнов.

Отметим, что на Совете губернаторов УФО детальную проработку межрегиональной кооперации по переработке мусора отложили на следующие совещания глав субъектов Урало-Сибирского макрорегиона.