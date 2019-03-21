Москва, 21 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Бывшего российского министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова как одного из бывших контролирующих лиц АО «Группа Е4» в рамках дела о банкротстве компании пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Всего с трёх бывших топ-менеджеров крупнейшей инжиниринговой компании России, включая покинувшего в 2012 году свой пост председателя правления Абызова, требуют более 33,63 млрд рублей. Требование поступило в адрес конкурсного управляющего АО в рамках дела о банкротстве от кипрской компании REDELIACO HOLDINGS LTD и будет рассмотрено Арбитражным судом Москвы 10 апреля 2019 года. Аналогичные претензии были предъявлены «Альфа-Банком» в декабре 2018 года, их рассмотрят совместно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Михаил Абызов

Инжиниринговое АО «Группа Е4» было учреждено 8 июня 2006 года в Москве, уставный капитал — 550 млн рублей. С 19 декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации, а также в рамках дела о банкротстве на этапе конкурсного производства.

Учредителями общества выступали ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова», ЗАО «Инвестэнергосервис», ОАО «Фирма «Центроэнергомонтаж» и ЗАО «Экономико-финансовая энергетическо-строительная корпорация».

По данным из открытых источников, АО «Группа Е4» входило в состав бизнес-группы RU-COM. По данным на 30 сентября 2016 года, с июня 2015 года акционерами АО являются четыре кипрские компании, имеющие по 25% доли уставного капитала каждая — Bristfon Management Limited, Chinovaco Tradig Limited, Millerville Finance Limited и Wotked Services Limited. При этом ещё в 2007 году единственным владельцем инжиниринговой компании называли кипрскую компанию Eforg Asset Management Ltd, а контроль над последней приписывали российскому политику Михаилу Абызову — председателю совета директоров АО «Группа Е4». Этот пост Абызов покинул в 2012 году, когда стал советником президента РФ, вошёл в состав правительства РФ в должности министра по координации деятельности «Открытого правительства». Последняя должность была упразднена в мае 2018 года.

По данным из финансового отчёта АО «Группы Е4» за 2014 год, «в связи с невозможностью предоставления финансового обеспечения конкурсных заявок, а также убытком, зафиксированным в отчетности за 2014 год, АО «Группа Е4» прекратило участие в конкурсах на привлечение новых контрактов». Численность компании на тот момент насчитывала 20 тыс. человек.

«В 2010—2014 годы АО «Группа Е4» входило в число крупнейших компаний в сегменте строительства объектов энергетики, занимая долю до 17% в общем объеме реализуемых в Российской Федерации проектов ДПМ, с портфелем заказов более 2,5 ГВт», — отмечалось в отчёте и уточнялось, что во второй половине 2014 года из-за общего ухудшения экономической ситуации в стране возникли сложности с обслуживанием кредитов и в результате было расторгнуто несколько контрактов на строительство объектов генерации — Новоберезниковской ТЭЦ, энергоблока №4 (ПГУ-800) для нужд Пермской ГРЭС — филиала ОАО «ОГК-1».

В том же 2014 году компания завершила строительство энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии (блок №4 (ПГУ-420), комплекс работ по реконструкции Ижевской ТЭЦ-1 и поставку пиковых водогрейных котлов на Якутскую ГРЭС.

По инициативе 12 юрлиц и одного физлица в октябре 2014 года было начато дело о банкротстве АО. Постепенно число кредиторов компании выросло до 362.

10 июня 2015 года в отношении компании был введён первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Временным управляющим утвердили Андрея Плотникова — члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» из Кемерово.

28 октября 2016 года суд признал некогда крупнейшую компанию банкротом и открыл конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Конкурсным управляющим утвердили Игоря Вышегородцева (арбитражный управляющий из Воронежа). Стоимость активов АО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения конкурсного производства, составляла 16 000 062 000 рублей.

10 апреля 2019 года суд в рамках банкротного дела должен будет рассмотреть заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, поступившее от кипрской компании Redeliaco Holdings LTD. По нему с бывшего президента Андрея Малышева, бывшего главы правления Михаила Абызова и его экс-супруги Екатерины Сиротенко требуют взыскать солидарно 33 630 770 185,02 рубля.

Аналогичные требования выставлял и АО «Альфа-Банк» в декабре 2018 года, совпадал и список ответчиков, и сумма взыскания. Притязания банка должны были слушаться 20 марта 2019 года, но заявления были объединены и будут рассмотрены 10 апреля.

Отметим, также до 7 июня 2019 года продлятся торги в форме публичного предложения, на которых выставлено имущество (первая силовая установка совместно со вспомогательным оборудованием), находящиеся в Бельгии, и под арестом в пользу АО «Альфа-Банк». Начальная цена лота — 10 600 000 евро или 729 464 440 рублей.