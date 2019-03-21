Москва, 21 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил провести кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Мы должны идти дальше и говорить о возможном объявлении кредитной амнистии для тех граждан, которые точно уже не имеют возможности выбраться из этой кабалы», — заявил Нилов.

Значительная доля суицидов происходит из-за кредитной петли на шее, отметил парламентарий.

«Это не ипотечные кредиты, это микрофинансовые удавки являются причиной суицидов. Потребительские кредиты — вторая беда», — указал он.

Госдума в первом чтении обсуждает введение в России «ипотечных каникул» для ряда категорий граждан.