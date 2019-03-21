Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области ведется восстановление живописной росписи и иконостаса церкви Феодора Стратилата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Сама церковь построена в 16-м веке и входит в общий ансамбль Федоровского монастыря, который является объектом культурного наследия федерального значения. Монументальная живопись и иконостас относятся к первой половине 19-го века

Yarregion.ru Монументальная живопись храма Феодора Стратилата

«В храме 48 живописных сюжетов, до начала работ состояние росписей было очень плохое. Очередной этап по восстановлению планируется завершить летом текущего года, — рассказал ИА REGNUM директор компании-подрядчика Денис Полещук.

Восстановление росписей ведется за счет средств фонда Федеральной службы судебных приставов.

«Святой великомученик Феодор Стратилат почитается как небесный покровитель Федеральной службы судебных приставов. С 2009 года приставы из разных субъектов РФ участвуют в восстановлении храма в Переславле-Залесском: помогают в уборке, благоустройстве, озеленении территории монастыря, а также оказывают посильную помощь в реставрационно-восстановительных работах, — пояснила ИА REGNUM помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова.

Следующим шагом восстановления храма Феодора Стратилата будет воссоздание колокольни возле него.