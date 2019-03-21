Калуга, 21 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов 20 марта посетил ЗАО «Калужский завод строительных материалов».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил завод стройматериалов

ЗАО «КЗСМ» был основан 1 сентября 2000 года на базе Калужского завода силикатного кирпича, деятельность которого началась в 1953 году. В последние годы завод «КЗСМ» провёл полную модернизацию всего оборудования, повысившую качество продукции и увеличившую объёмы производства. На сегодняшний день предприятие выпускает шесть наименований силикатного кирпича, два наименования силикатного камня, пазогребневые плиты, цементный и известковый растворы.

Продукция завода используется не только на территории Калуги и области, но и отправляется в Брянск, Орёл и Тулу. Среди предприятий, изготавливающих продукцию на основе силиката, «КЗСМ» один из немногих в России работает в автоматическом режиме. У истоков внедрения автоматизированного производства на данном предприятии стоял нынешний директор по производству Денис Швецов, начинавший свою профессиональную карьеру в должности мастера.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов наградил директора по производству «Калужского завода строительных материалов» Дениса Швецова почётной грамотой за большой вклад в развитие строительства и промышленности строительных материалов.

«Это замечательно, что в нашем городе есть такие талантливые и грамотные руководители, разбирающиеся в специфике производства, — передает пресс-служба Городской думы Калуги слова Александра Иванова. — Денис Владимирович пришёл на завод после института на всех участках поработал и досконально знает производство».