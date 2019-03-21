Москва, 21 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку предлагает не распространять «ипотечные каникулы» на желающих купить дорогое жилье, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В своем заключении на законопроект комитет рекомендует Госдуме обсудить возможность введения права заемщика о применении «ипотечных каникул» на кредиты на жилье, не относящееся к сегменту предметов роскоши.

По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), предстоит определиться и, возможно, сделать «региональную вилку».

«Массовая ипотека составляет 3 млн рублей, а дальше есть разница между Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами России. Наверное, надо посмотреть, какая массовая ипотека в Москве, Санкт-Петербурге и сделать отсечку по этой цифре, а может предложат и региональную вилку», — сказал Аксаков.