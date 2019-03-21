Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт для посетителей из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва. Люди эвакуированы с территории основного музейного комплекса и Главного Штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Сотрудники службы безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии, которая охраняет Эрмитаж, ведут осмотр экспозиционных залов и служебных помещений.

По имеющейся информации, сообщения с угрозами получили по электронной почте несколько сотрудников музея.

К Эрмитажу выехали сотрудники силовых служб, которые проведут проверку помещений на предмет наличия опасных веществ и взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Петербурге эвакуируют школы, больницы, вузы, торговые центры, рынки и другие общественные здания. Волна ложных «заминирований» не прекращается с февраля текущего года.