Тутаев, Ярославская область, 21 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Тутаеве на территории, прилегающей к промзоне, начался монтаж оборудования для запуска экологического поста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru В прошлом году пост в Тутаеве проработал недолго

С помощью стационарного поста мониторинга в круглосуточном режиме будет производиться контроль качества воздуха.

Как пояснил заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов, от жителей Тутаева поступает много жалоб на неприятный запах рядом с промзоной. Установка поста позволит решить многолетние проблемы загрязнения воздуха и выявить их источники. В прошлом году здесь в течение нескольких месяцев замеры производил пост мониторинга, предоставленный ГП БУ «Мосэкомониторинг». Теперь контроль будет организован в постоянном режиме.

С 2014 года специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования проводили многочисленные выездные проверки в Тутаеве, брали пробы воздуха. Неоднократно было зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нарушителей привлекали к административной ответственности.

Однако разовые выезды не позволяли объективно оценить изменение экологической обстановки в целом. Стационарная автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха позволит решить эту задачу. После завершения процесса монтажа и пусконаладочных работ на следующей неделе пост начнет работу в круглосуточном режиме.

Комплекс будет вести непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха: фиксировать концентрации основных загрязняющих веществ — это оксиды углерода, азота, серы, сероводород, метан, а также общее содержание углеводородов, пыли. В режиме реального времени измерения будут поступать в информационно-аналитический центр.

В случае фиксации источника загрязнения атмосферного воздуха будет запущено административное производство. За данное нарушение природоохранного законодательства предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.