Киев, 21 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Эксперты обсуждают данные об экспорте Украиной своей аграрной продукции, подчеркивая, что по структуре экономики страна все больше скатывается в «доиндустриал». А вот аграрный бизнес пророчит стране невиданный прорыв, заявляя, что Украину можно рассматривать как Бразилию для Европы, как это было 20 лет назад.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

ИА REGNUM напоминает, что за январь 2019 года аграрный экспорт Украины составил $1,7 млрд, что на 22,5% больше, чем в январе прошлого года. При этом в правительстве отдельно подчеркнули, что страны ЕС вышли на первое место среди стран-экспортеров украинской аграрной продукции. В частности, за январь Украина экспортировала в ЕС продукции на $668 млн, в страны Азии — на $641 млн.

Экономист Алексей Кущ напоминает, что экспорт аграрной продукции Украиной в прошлом году превысил 18 млрд долларов, называя это «сомнительным достижением», в котором есть несколько «парадоксов».

"В 2016-м году рост объема использованных капинвестиций в аграрном секторе составил 49,5%, а по итогам прошлого года — замедление до 8,5%, то есть более чем в пять раз. Лендлорды вкладывают в «оборотку», но не хотят идти в «капитал», — констатирует специалист.

Со структурой сбыта, подчеркивает эксперт, вообще наблюдается апофеоз:

«Более 42% продукции идет в Азию, 13% — в Африку. Суммарно на эти регионы приходится примерно 55% аграрного экспорта. А ЕС, с которым у нас ЗСТ, — порядка 33%. Как-то странно у нас работают соглашения о создании зон свободной торговли. Лучше всего получается торговать с теми странами, с которыми ничего «не заключено»: Индия, Египет, Турция…» — отмечает Алексей Кущ.

Между тем владелец крупнейшего по размерам земельного банка агрохолдинга Украины «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк в интервью немецкому изданию Die Welt, фрагменты из которого публикуют украинские СМИ, заявил, что Украина могла бы заинтересовать немецких инвесторов в условиях конкуренции на мировых рынках:

«Украина могла бы фактически стать полем битвы для очень здоровой конкуренции между США и Германией. Инвестируя в Украине, они смогут получить достаточный контроль над потоками товаров на важные рынки Ближнего Востока и Азии. Украину можно рассматривать как Бразилию для Европы, как это было 20 лет назад. В течение следующих 10 лет Украина может легко удвоить свою продукцию, например, экспорт зерна. Или еще лучше — превратить много зерна в продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как животные белки», — рассуждает украинский агроолигарх.