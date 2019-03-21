Москва, 21 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. «Балканский рубеж» (16+)

Цитата из к/ф «Балканский рубеж». реж. Андрей Волгин. 2019. Россия, Сербия Спецназ

1999 год. Югославия подвергается натовским бомбардировкам, ее судьба решена. Российские миротворцы — единственная надежда косовских сербов не стать жертвами резни со стороны албанских националистов. Группа российских спецназовцев должна взять под контроль аэропорт «Слатина», к которому рвутся отряды албанцев и натовские военные. Миротворцы на подходе, но до их прихода еще нужно продержаться. У командира группы есть еще одна забота: его любимая оказалась в заложниках у террористов.

Фильм к двадцатилетней годовщине знаменитого «марш-броска на Приштину» снял режиссер Андрей Волгин.

«Стертая личность» (18+)

Подросток Джеррард растет в семье баптистского пастора. В том возрасте, когда его одноклассники начинают думать о девочках, Джеррард понимает, что с ним что-то не так — его притягивают парни. Когда он признаётся родителям в своей ориентации, происходит катастрофа. Отец не согласен жить под одной крышей с «грешником». Единственный шанс для Джеррарда — пройти специализированную коррекционную программу…

Фильм режиссера Джоэла Эдгертона снят по автобиографической книге Джеррарда Конли. Мать и отца Джеррарда сыграли Николь Кидман и Рассел Кроу.

«В объятиях лжи» (18+)

Быть добрым и отзывчивым очень хорошо… но иногда очень опасно. Героиня триллера Нила Джордана решила не обращаться в полицию, найдя в метро забытую кем-то красивую женскую сумку — ведь внутри оказалась карточка с именем и адресом. Доставив сумку, девушка оказывается очарована ее хозяйкой — немолодой одинокой женщиной. Между ними начинается трогательная дружба. Всё рушится в один момент, когда девушка с ужасом понимает, что, возможно, угодила в сети психически больного человека, задумавшего недоброе…

«Закатать в асфальт» (18+)

Копов-напарников с треском вышибают из полиции за жестокость на допросе. Понятия не имея, чем заняться «на гражданке», безработные крутые парни предсказуемо вляпываются в криминальные дела. Тем временем из тюрьмы выходит преступник, имеющий на полицейских большой и острый зуб…

Одну из главных ролей в криминальном боевике С. Крэйга Залера сыграл нестареющий Мэл Гибсон.

«Другой» (16+)

Мать-одиночка Сара с маленьким сыном Крисом переезжает в провинциальный городок. Их новый дом стоит практически на краю леса. Однажды, увидев в небе странную вспышку, Крис убегает от матери, перепуганная Сара находит его в лесу рядом с воронкой от метеорита. С тех пор мальчик с каждым днем ведет себя всё более странно. Сара убеждается в том, что ее сына изменили или вообще подменили неведомые злые силы…

«Ужастик» снял ирландский режиссер Ли Кронин.

«Трезвый водитель» (16+)

Многие рвутся покорять столицу, но эта вершина — не для слабаков, ведь Москва, как известно, слезам не верит. Артем — человек не робкого десятка, а потому развозить по домам подвыпивших гуляк, подменяя их за рулем, для него самое то. Однажды он помог добраться до отеля хорошо повеселившейся Кристине — да с нею случайно и остался. Наутро выяснилось, что девушка ничего не помнит и принимает Артема за миллионера, точно такого, за которого твердо решила выскочить замуж. Влюбившийся по уши Артем не в силах признаться, что она ошиблась, и начинает отчаянно врать…

Романтическую комедию поставил режиссер Резо Гигинеишвили.

«Королевский корги»

Собачья жизнь? Ну, это смотря у кого! У корги по имени Рекс жизнь королевская, ведь он настоящий Королевский корги и живет в Букингемском дворце. Песик с самого мелкого щенячества как сыр в масле катается. Но однажды судьба поворачивается к нему хвостом. Рексу приходится покинуть дворец и испытать на своей холеной шкурке суровую жизнь на лондонских улицах…

Мультфильм про забавных песиков снят бельгийскими аниматорами.

«Волшебный парк Джун»

Все дети — немного волшебники. Когда-то маленькая Джун придумала удивительный парк развлечений, где было множество потрясающих аттракционов, а посетителей развлекали забавные говорящие звери. Но девочка стала старше, ее старые фантазии и старые игрушки отправились в кладовку. Забытая сказка обречена исчезнуть, но это так несправедливо! В один прекрасный день Джун попадает в свой Парк и понимает, что когда-то придуманной ею сказке может помочь только она. Ведь мы в ответе за тех, кого сочинили…

Полнометражный мультфильм создали аниматоры из Испании и США.