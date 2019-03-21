Ярославль, 21 марта, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле состоялось итоговое заседание общественно-консультативного совета региональной антимонопольной службы, где в том числе обсуждали проблемы, возникшие в работе регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают в Ярославском УФАС, это было заключительное заседание Совета, подводящее итоги его многолетней деятельности. Также это финальное заседание стало отправной точкой создания нового общественного совета при Ярославском УФАС России.

На Совете особо обсуждалась деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Ярославском УФАС не могут назвать ситуацию с вывозом мусора в городе полностью благополучной. В антимонопольной службе выделают три проблемных вопроса, связанных с деятельностью «Хартии».

Прежде всего, это случаи, когда услуга по вывозу мусора не оказывается, при этом выставляется плата.

«Это незаконно. Если жители столкнулись с такой ситуацией, им необходимо обратиться в Департамент государственного жилищного надзора — закон на стороне граждан. Если коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами фактически не оказывается (отсутствуют контейнерные площадки и расположенные на них контейнеры, бункеры, пакеты или другие емкости, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов не осуществляются), то такой договор следует признать незаключенным, выставление счетов неправомерным», — поясняют в УФАС.

Вторая проблема — когда счета за вывоз мусора выставляются по всем объектам, находящимся в собственности. Например, когда ярославцы являются собственниками нескольких квартир.

«При рассмотрении таких заявлений УФАС исходит из фактического оказания услуги (ст. 438 п. 3 ГК РФ). При этом по заявлению от регоператора запрошено письменное пояснение по следующим вопросам: на каком основании собственникам жилых помещений выставляется плата за обращение с твердыми коммунальными отходами в случае, если в жилых помещениях никто не проживает и не зарегистрирован, может ли лицо, имеющее в собственности несколько жилых помещений, а фактически проживающее в одном, быть освобождено от начисления платы в отношении никем не используемых помещений и какие документы необходимо предоставить собственнику в подтверждение для неначисления платы или перерасчета», — сообщают в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, там отмечают, что нередкой оказалась ситуация присоединения счета за вывоз мусора к другому коммунальному счету, например, за электричество. Все заявления людей, оказавшихся в подобной ситуации, перенаправлены в Роскомнадзор.

«Предстоит выяснить, откуда ТНС энерго получило сведения из клиентской базы, которые попадают под закон о защите персональных данных. Государственный контроль за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных на территории Ярославской области осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области», — сообщают в Ярославском УФАС.

Напомним, «Хартия» обжаловала решение Фрунзенского районного суда, согласно которому двойная плата за вывоз мусора была признан незаконной.