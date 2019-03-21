Обнинск, Калужская область, 21 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В администрации Обнинска Калужской области подвели итоги открытого конкурса на лучший проект памятника маршалу Победы Георгию Жукову. Как сообщили 21 марта корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, на конкурс было представлено 13 работ.

Admobninsk.ru Композиции, представленные на конкурс.

Работы должны были соответствовать определенным требованиям. Так, размер скульптурной композиции в натуральную величину не должен превышать 2,5 метра с учетом постамента, материал изготовления скульптурной композиции — камень, бронзовое литьё или сочетание камня и металла. Кроме того, Георгий Константинович Жуков должен быть изображен в период его бытности унтер-офицером. Будущий маршал родился в деревне Стрелковке Калужской губернии, и на Калужской земле в 1915 году, в составе Русской императорской армии, он начал военную службу.

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные эскизы, которые сопровождала пояснительная записка автора. Члены комиссии высказали свое мнение по каждой работе. Победитель конкурса был выбран по результатам голосования: по пяти критериям каждый член комиссии присвоил эскизам от 1 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов — 258 — набрала работа московского скульптора Павла Журавлева. Второе место (239 баллов) заняла работа авторской группы из Москвы. Скульптор Владислав Мишов и архитекторы Арсений Крайнюков и Валерий Нухимовский изобразили Жукова в образе солдата в самом начале своего военного пути. Третье место (96 баллов) заняла работа обнинского скульптора Сергея Лопухова.

Памятника Георгию Жукову планируется разместить в Обнинске на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина. Установка памятника запланирована на 2020 год.