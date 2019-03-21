Москва, 21 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Пересчёт пенсий тем, кто недополучил выплаты, правильный социальный ход. В социальных науках есть такие понятия, как общественное и частное благо. Общественное — это сложносоставная конструкция, но, по сути, это прямой аналог «индекса счастья» народа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор «телеграм"-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

По его мнению, чем спокойнее социальный фон, тем выше рейтинги власти. Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев одним из первых возвращается к этому целеполаганию в законотворчестве. Нельзя отбирать имеющееся у слабых, потому что могут ответить самые сильные — та часть населения, которая более дееспособна, — люди молодого и среднего возраста, внуки и дети пенсионеров.

«Иногда доплаты имеют глубокий социальный смысл, нежели цифровую оценку. Лишая доплат пенсионеров, власти дают понять, что ставят на них крест.

А пенсионеров надо беречь от любых социальных потрясений. Ведь на их век горя хватило — они пережили СССР и переход России к рыночное экономике», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы фракции Андрей Исаев («Единая Россия») заявил, что пенсии пересчитают не всем, а только тем пенсионерам, кто недополучил выплаты.