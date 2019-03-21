Кемерово, 21 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главе Кемерова Илье Середюку отреагировать на жалобу жительницы города, которая в социальной сети Instagram призналась в любви Санкт-Петербургу и посетовала, что в её родном городе ничего не меняется.

Скриншот со страницы instagram.com/stories/sergey_tsivilev/

«А я — единственный человек в подъезде, кому действительно как воздух нужен этот обледенелый пандус, — написала девушка. — Я и в Кемерове хочу чувствовать себя нормальным человеком, а не вот это вот всё. Бабушку у подъезда развлекала зато. Она с любопытством наблюдала, как я его с сумками на коленях покоряла» .

В ответ на жалобу кемеровчанки, губернатор Кузбасса разместил указания главе города посредством сторис, отметив при этом аккаунт Ильи Середюка.

«@ilyaseredyuk срочно решить вопрос и доложить!», —написал Цивилёв.

Отметим, что глава Кемеровской области стал довольно часто пользоваться социальными сетями для публичного общения со своими подчинёнными. Недавно он отчитал глав городов за плохую уборку снега в посте в «ВКонтакте».