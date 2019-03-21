Москва, 21 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Денис Паслер родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года являлся председателем правительства Свердловской области.

4 апреля 2017 года Денис Паслер был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавлявший Оренбургскую область с 2010 года Юрий Берг подал в отставку. Он поблагодарил земляков за доверие и колоссальную поддержку в любых начинаниях и отметил, что гордится тем, что является оренбуржцем, «жителем богатого и сильного региона — сердца Евразии».

Также Берг призвал своих земляков беречь всё, что было сделано, и пообещал отстаивать интересы Оренбуржья на любых постах.