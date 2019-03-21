Киев, 21 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Киберспециалисты ЕС и Украины на прошлой неделе провели совместные учения, в ходе которых западные специалисты взламывали системы ЦИК Украины, имитируя кибератаку «российских хакеров».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакер

Соответствующую информацию распространили 20 марта центральные украинские СМИ, ссылаясь на France-Presse.

Согласно источнику, в совместных учениях приняли участие около ста экспертов.

Удалось ли западным специалистам взломать украинские системы и какие в результате были сделаны выводы — не уточняется.

Официального комментария от ЦИК Украины по этому вопросу по состоянию на утро 21 марта на последовало.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале глава департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной защиты СБУ Александр Климчук заявил о создании специальной рабочей группы для анализа системы ЦИК Украины и ее дальнейшей защиты. Тогда предполагалось, что в группу войдут технические специалисты ЦИК, СБУ и специалисты Госслужбы специальной связи. Отдельно Климчук отметил, что специалисты СБУ, которые будут заниматься этим вопросом, прошли обучение за границей, переподготовку на базе НАТО в государственных и негосударственных учреждениях.

26 февраля президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля компьютеры ЦИК подверглись DDoS-атакам со стороны России. По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и «совместно с американскими партнерами» уже разработали механизмы защиты.

В свою очередь, глава украинской Киберполиции Сергей Демедюк в интервью газете «Зеркало недели», опубликованном 17 марта, заявил, что российские хакеры пытаются «любым способом» получить доступ к сетям государственных органов Украины.

Президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта.