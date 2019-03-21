Мурманск, 21 марта, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун утром 21 марта собрала журналистов и объявила о том, что уходит в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Марина Ковтун

«Я без малого семь лет проработала на посту губернатора Мурманской области и в этом году истекает срок моих полномочий. В связи с этим были приняты мною два важных решения. Первое: я не буду участвовать в губернаторских выборах. Считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо и должно быть полезно, — заявила Ковтун. — Я думаю, что обновление придаст импульс дальнейшему развитию нашего региона. Второе: я попросила президента о досрочной отставке. Я сделала это для того, чтобы тот человек, который придет сюда, успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные задачи».

Марина Ковтун также призналась, что решение уйти ей далось нелегко.

«Излишне говорить о том, что это решение было непростым, оно было трудным. Но я уверена, что так будет лучше и для нашего края и для всех моих земляков».

Подводя итоги своей работы, она подчеркнула, что покидает пост губернатора «с чувством удовлетворенности и даже гордости».

Напомним, информация о том, что Марина Ковтун написала заявление о досрочной отставке появилась в СМИ два дня назад.