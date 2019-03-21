Москва, 21 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Пока Россия будет позволять неким европейским «судьям» оскорблять память светлого подвига советских солдат в борьбе с нацизмом, о нее будут продолжать вытирать ноги и реабилитировать нацизм, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Демонтаж советского памятника

"Россия может позволить себе, я думаю, обязана позволить себе в каких-то действиях копировать Соединенные Штаты. Россия — наследник Советского Союза? Значит, она и за жизнь, и за гордость, и за честь всех солдат, которые служили в Красной армии», — заявил Кедми.

По его словам, Россия не имеет права давать кому бы то ни было возможности глумиться и издеваться над советским солдатом, спасшим мир от нацизма, если она действительно считает себя мировой державой. США, в свою очередь, затыкают рот каждому, кто пытается критически высказываться насчет американских солдат.

«Россия должна давно была это сказать, и тогда бы не было того, что сегодня происходит ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, ни на Украине, ни в любой другой стране мира. И принять все те меры, что применяют американцы ко всем так называемым «судьям» которые приравнивают советскую власть к нацистской… Американцы это делают, чтобы защитить своих преступников, а Россия должна это сделать, чтобы защитить свою честь и честь людей, на крови которых она выжила», — отметил эксперт.

По его словам, до тех пор пока этого сделано не будет, о Россию будут вытирать ноги, и преследовать всех героев, и попирать память борцов с нацизмом, сносить их памятники и глумиться над их светлым подвигом.

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал геноцидом борьбу против литовских пособников нацистов — «лесных братьев», которые в Литве давно уже именуются «партизанами» и «борцами за свободу». В частности, борьба советского союза против нацистов была названа «репрессиями»

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