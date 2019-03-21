Монтгомери, США, 21 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Штат Алабама стал 49-ым штатом США, признавшим Геноцид армян. Губернатор Алабамы Кэй Айви провозгласила апрель «месяцем информирования о геноциде».

«Мы приветствуем декларацию губернатора Айви, согласно которой Алабама стала 49-ым штатом, официально признавшим это международное преступление, совершенное против человечества, — заявил председатель Совета Восточного побережья Американского комитета «Ай дат» Стив Месробян, продолжив: — Эта декларация является мощным напоминанием о том, что правда о геноцидах не может быть сокрыта огранизаторами и теми, кто получают прибыль от преступления».

Таким образом, 49 из 50 штатов США — страны, в которой проживают более полумиллиона армян и где армянская диаспора является второй по величине в мире, признали Геноцид армян. Единственный штат, который еще не признал Геноцид армян, — это Миссисипи.

Начиная с 60-х годов прошлого века, армянская община США борется за то, чтобы официальный Вашингтон признал уничтожение 1,5 миллионов армян в Османской империи в 1915 году в качестве геноцида и осудил это преступление. Однако руководители Белого дома в основном избегали использовать термин «геноцид» и предлагали свое содействие в деле примирения армян и турок. 44-й и 45-й президенты США Барак Обама и Дональд Трамп в своих посланиях, приуроченных к 24 апреля — дню памяти жертв Геноцида армян, использовали армянское выражение «Мец Егерн» («Великая Резня»).