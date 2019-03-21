Москва, 21 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, меняющий порядок подсчета общей суммы выплат малообеспеченным пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Для социальной доплаты к пенсии из общей суммы материального обеспечения пенсионера исключается подсчет текущей индексации пенсии и размер ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, размер индексации пенсии и ежемесячной выплаты будут выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ.

Суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году. При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, объясняют в Госдуме, получателям социальной доплаты к пенсии «всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера». При этом сверх прожиточного минимума пенсионера будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года, отметили в нижней палате парламента.

Действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Причитающиеся пенсионерам с 1 января 2019 г. суммы денежной выплаты, которая должна быть рассчитана в соответствии с новыми правилами, должны быть выплачены не позднее 1 июля 2019 г. Минтруд и ПФР заявляются о готовности выплатить положенные средства в мае.

Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина.

«Его цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.