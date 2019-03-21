Вашингтон, 21 марта, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Сенаторы США призвали правительство наложить санкции на командующего вооруженными силами Мьянмы генерала Мин Аун Хлайна, сообщает 21 марта Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции. Опять

Письмо с соответствующим призывом было направлено на имя государственного секретаря США Майка Помпео и на имя министра финансов Стивена Мнучина. Законодатели требуют продемонстрировать позицию Вашингтона относительно происходящего в Мьянме.

Причиной обращения стали все те же обвинения властей страны в преступлениях против народности рохинджа.

Напомним, конфликт в Мьянме начался после того, как в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.