Актёры из «Мстителей» борются за звание носителей лучших усов
Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Актёр Роберт Дауни — младший решил узнать, кто из персонажей «Мстителей» лучше выглядит с усами, и запустил битву в Twitter. В комментариях к записи пользователи публикуют снимки супергероев с растительностью на лице и выбирают, кому из героев Marvel она идет больше.
Исполнитель роли Тони Старка опубликовал в своём микроблоге коллаж, в который вышли снимки самого актера и его коллег по цеху Марка Руффало и Криса Эванса. Дауни-младший предложил поклонникам выбрать, кому больше идут усы.
https://twitter.com/RobertDowneyJr/status/1108393509411672064
Однако пользователи решили не ограничиваться тремя актерами и в комментариях к записи стали публиковать снимки других героев из «Мстителей» с растительностью на лице. Список пополнился Крисом Хемсвортом, Себастьяном Стэном, Томом Холландом, Джереми Реннером и Полом Раддом.
Тем не менее победу в битве усов одержал Марк Руффало. Исполнитель роли Халка опубликовал коллаж из своих фотографий с различными видами растительности на лице, который стал самым популярным в треде и набрал 38 тыс. лайков.
Напомним, 2 мая состоится премьера фильма «Мстители.Финал», в котором Крис Хемсворт в последний раз сыграет Тора. Роберт Дауни — младший и Крис Эванс тоже больше не вернутся к своим ролям Железного Человека и Капитана Америки.