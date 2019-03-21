Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Актёр Роберт Дауни — младший решил узнать, кто из персонажей «Мстителей» лучше выглядит с усами, и запустил битву в Twitter. В комментариях к записи пользователи публикуют снимки супергероев с растительностью на лице и выбирают, кому из героев Marvel она идет больше.

Скриншот страницы Twitter allie Крис Хемсворт

Исполнитель роли Тони Старка опубликовал в своём микроблоге коллаж, в который вышли снимки самого актера и его коллег по цеху Марка Руффало и Криса Эванса. Дауни-младший предложил поклонникам выбрать, кому больше идут усы.

https://twitter.com/RobertDowneyJr/status/1108393509411672064

Однако пользователи решили не ограничиваться тремя актерами и в комментариях к записи стали публиковать снимки других героев из «Мстителей» с растительностью на лице. Список пополнился Крисом Хемсвортом, Себастьяном Стэном, Томом Холландом, Джереми Реннером и Полом Раддом.

Скриншот страницы Twitter allie Крис Хемсворт

Скриншот страницы Twitter Ivana Себастьян Стэн

Скриншот страницы Twitter Kat Том Холланд

Скриншот страницы Twitter conno Джереми Реннер

Скриншот страницы Twitter Cam Пол Радд

Тем не менее победу в битве усов одержал Марк Руффало. Исполнитель роли Халка опубликовал коллаж из своих фотографий с различными видами растительности на лице, который стал самым популярным в треде и набрал 38 тыс. лайков.

Скриншот страницы Twitter Mark Ruffalo Марк Руффало

Напомним, 2 мая состоится премьера фильма «Мстители.Финал», в котором Крис Хемсворт в последний раз сыграет Тора. Роберт Дауни — младший и Крис Эванс тоже больше не вернутся к своим ролям Железного Человека и Капитана Америки.