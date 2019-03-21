Кызыл, 21 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначение новым руководителем региона Олега Хорохордина. Последнего он охарактеризовал как «делового» человека, а Бердникову пожелал «дальнейших успехов».

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Страница главы Тувы Шолбана Кара-оола

Также Кара-оол отметил сходство Тувы и Горного Алтая:

«Похожие ландшафты, система хозяйствования и жизни наших граждан».

«С Александром Васильевичем (Бердниковым — прим. ИА REGNUM ) мы задумывали очень нужный нашим землякам проект дороги из Монгун-Тайги в Кош-Агач. Думаю, что этот проект будет доведён до конца», — пишет глава Тувы на своей странице в соцсети.

Шолбан Кара-оол поздравил Хорохордина с назначением на новую должность:

«Поздравляю с новым назначением на пост исполняющего обязанности главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина. Знаю, что человек он деловой, а наши республики обречены на сотрудничество. Будем продолжать курс на тесное взаимодействие, будем строить новые дороги и реализовывать новые проекты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Бердников руководил Республикой Алтай с 2006 года. 20 марта 2019 года стало известно, что он уходит в отставку с должности главы региона.

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«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — уточнил Бердников в своём обращении к жителям республики 20 марта.

Врио главы Республики Алтай президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Алтайского края, председателя совета НП «ГЛОНАСС» Олега Хорохордина.

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